Prosegue nel 2021 la partecipazione di Poste Italiane a career day e iniziative di employer branding

in collaborazione con Postenews.it

Continua anche nel 2021 la partecipazione assidua di Poste Italiane ad eventi di employer branding e career day: appuntamenti virtuali di orientamento e informazione in cui manager e professional HR e di linea presentano ai giovani universitari l’Azienda, i percorsi di cambiamento intrapresi e le opportunità professionali offerte, e in cui propongono progetti con cui gli universitari possono mettersi in gioco sviluppando le loro competenze.

Essendo un gruppo multibusiness, anche la varietà di incontri è particolarmente diversificata per temi e target: ad esempio dall’evento dedicato a Financial Services & Fintech dell’Università Bocconi al Career Service del Politecnico di Milano, dall’incontro per Data Science della Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica de La Sapienza di Roma e quello organizzato dall’Università Cà Foscari di Venezia. Poste Italiane sarà inoltre presente agli eventi di risonanza nazionale come Lavoro Chiama Italia e vari Job Meeting di Cesop HR Consulting Company.

Visto il forte legame tra l’Azienda e il mondo accademico, Poste Italiane sottoscrive anche accordi di partnership e collaborazione scientifica con le principali Università italiane e i Master più accreditati prevedendo l’attivazione di borse di studio per i Dottorati e per gli studenti di Master.

Poste Italiane ha garantito i propri servizi su tutto il territorio nazionale anche nella fase più acuta dall’emergenza Covid-19 e per questo ha continuato ad assumere e ad offrire opportunità a laureati, con particolare riguardo verso la ricerca consulenti finanziari, al di là delle tradizionali posizioni legate al recapito e al front end rivolte anche a diplomati. Recente e nuova opportunità per laureati è inoltre quella per developer di progetti basati su architetture cloud native.

Grazie alle eccellenti politiche HR, Poste Italiane ha ottenuto per il secondo anno consecutivo il prestigioso riconoscimento Top Employer Italia 2021 ed ha conquistato la vetta della classifica delle aziende “Most Attractive Employer 2020 – Professional” nel settore “Logistic & Supply Chain”.

