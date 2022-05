Il brasiliano vuole restare a Parigi ma per il club non è incedibile

Il Psg pronto a cedere Neymar ma il brasiliano non ha nessuna intenzione di lasciare Parigi. "La mia intenzione è quella di restare al Paris Saint-Germain. Nessuno mi ha comunicato il contrario", dice l'attaccante brasiliano 30 anni, nell'intervista a 'Oh my goal'. Neymar è approdato al Psg nel 2017, quando il Barcellona lo ha ceduto per 222 milioni di euro. Dopo 5 stagioni, il Paris Saint Germain - che ha appena rinnovato a peso d'oro il contratto di Kylian Mbappe - secondo il quotidiano L'Equipe non ritiene incedibile il verdeoro.