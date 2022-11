Qatar 2022, scambia thawb per accappatoi: tv tedesca 'richiama' commentatore

Critiche contro il commentatore televisivo della Zdf Sandro Wagner per la sua gaffe sugli abiti tradizionali qatarioti

"Purtroppo, la dichiarazione di Sandro Wagner sui thawb è avvenuta durante una fase emotiva del gioco. Ciò non è permesso. Ne discuteremo". Lo ha scritto su Twitter l'emittente tedesca Zdf, rispondendo alle critiche contro il commentatore televisivo Sandro Wagner, per la sua gaffe sugli abiti tradizionali qatarioti, scambiati per accappatoi bianchi dall'ex calciatore del Bayern Monaco.

Durante la trasmissione di Germania-Spagna ieri sera, l'ex giocatore della nazionale tedesca e commentatore televisivo ha detto: "Un attimo fa pensavo che l'intera curva fosse la Germania, piena di tifosi tedeschi. Solo dopo ho capito che quelli erano gli accappatoi del Qatar", riferendosi ai tifosi vestiti con il thawb, la tradizionale veste bianca comunemente indossato nella penisola arabica.