"La posizione dell'Unione Europea è chiara: non può esserci impunità per la corruzione". Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Josep Borrell, tornando sullo scandalo del cosiddetto Qatargate durante una visita in Marocco, altro Paese coinvolto nei presunti casi di corruzione al Parlamento europeo.