In Gazzetta Ufficiale il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri

E' in Gazzetta Ufficiale il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri, contenente nuove norme in materia di utilizzo del green pass e di disciplina della quarantena per contatti con soggetti positivi al Covid. Ieri il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato ed emanato il decreto legge approvato dal Cdm.