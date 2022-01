Quarta dose, esperti Gb: "Non ancora necessaria"

Non è ancora considerato necessario, in Gran Bretagna, prescrivere una quarta dose di vaccino contro il covid dato che la dose di booster per il momento continua a fornire elevata protezione. E' questo il parere dei consiglieri scientifici del governo riuniti nel Joint Committee on Vaccination and Immunisation,. A tre mesi dalla terza dose, per le persone con più di 65 anni, la protezione contro il ricovero è del 90 per cento. La protezione contro il contagio, e lo sviluppo di sintomi di gravità media, cala invece al 30 per cento.