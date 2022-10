Quinta dose vaccino covid, al via prenotazioni Lazio

Al via nel Lazio le prenotazioni della quinta dose di vaccino anti-Covid a mRna bivalente, raccomandato - come da circolare del ministero della Salute - alle persone con più di 80 anni; agli ospiti delle strutture residenziali per anziani Rsa; agli over 60 con fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti e agli over 60 che ne facciano richiesta. Lo comunica l'assessorato alla Sanità sui suoi canali social, specificando che si può prenotare su: prenotavaccino-covid.regione.lazio.it.

Si ricorda inoltre che tutti i soggetti appartenenti alle categorie indicate devono aver già ricevuto una seconda dose booster con vaccino a mRna monovalente, e che per la somministrazione ulteriore devono essere trascorsi almeno 120 giorni dall'ultima somministrazione o dall'ultima infezione da Covid-19 (data del test diagnostico positivo).