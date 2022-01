Quirinale, Balestra: "tifo per Draghi, ma per il bene del Paese rimanga a Palazzo Chigi"

"Nessun identikit per il mio presidente ideale. Mi piacerebbe Mario Draghi, tiferei per lui con tutto il mio entusiasmo, ma forse è meglio non allontanarlo da Palazzo Chigi. Ha ancora molto da fare per il Paese". E' quanto ha dichiarato all'Adnkronos lo stilista Renato Balestra sull'identikit del futuro presidente della Repubblica.

Ed ha aggiunto: "purtroppo al Quirinale serve una persona con tante doti e infinite virtù, almeno in apparenza integgerrimo. A parte Draghi, non ne vedo nessuno nel panorama italiano. Lo ripeto, Mario Draghi deve rimanere presidente del Consiglio. Ha già fatto tanto in poco tempo e tanto ci aspettiamo che faccia ancora. Purtroppo, ad oggi, non vedo nessuno che possa prendere il suo posto".

E sul Quirinale Renato Balestra ha poi confessato: "potrei tifare per una donna, persone non ancora compromesse. Ma non saprei fare alcun nome".