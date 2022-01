Quirinale, Conte: "Sì confronto ampio, ma via candidatura Berlusconi"

Sul voto per il Quirinale, "l'incontro è andato bene, siamo pronti ad un'azione forte, ad un confronto ampio e condiviso. Ovviamente andranno rimosse dal tavolo candidature di parte, in particolare quella di Berlusconi, ma assolutamente siamo pronti ad offrire al Paese e a tuti i cittadini che aspettano, un Presidente o una Presidente autorevole che possa rappresentare tutti". Lo ha affermato Giuseppe Conte, al termine dell'incontro con Enrico Letta e Roberto Speranza.

Il segretario dem Letta ha definito su Twitter "ottimo" l'incontro di oggi, spiegando come "lavoreremo insieme per dare al Paese una o un Presidente autorevole in cui tutti possano riconoscersi. Aperti al confronto", ma avvertendo che "nessuno può vantare un diritto di prelazione. Tutti abbiamo il dovere della responsabilità",.