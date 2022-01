Quirinale 2022, elezione presidente della Repubblica: news di oggi

Via al voto per l'elezione del presidente della Repubblica. Il Parlamento si riunisce da oggi in seduta comune, con i delegati regionali, per eleggere il successore di Sergio Mattarella al Quirinale. Dopo il ritiro della candidatura di Silvio Berlusconi, continuano i contatti tra i partiti. Il centrosinistra conferma che voterà scheda bianca nella prima votazione. Lo stesso faranno Fratelli d'Italia e Italia Viva. Sullo sfondo, il nome di Mario Draghi. Le news.