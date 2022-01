Quirinale 2022, elezione presidente della Repubblica: news di oggi

ORE 17.03 - “Noi di +Europa e Azione abbiamo deciso di votare fin dal primo scrutinio la ministra Marta Cartabia. Non parteciperemo al rito della scheda bianca che è semplicemente un tatticismo per coprire il fatto che i grandi partiti non hanno ancora trovato un accordo. Dopo tanto blaterare di donne, una donna competente c’è e noi la votiamo convintamente da subito”. Lo dichiara la senatrice di Più Europa, Emma Bonino entrando a Montecitorio.

ORE 16.54 - Lungo e cordiale incontro tra Matteo Salvini ed Enrico Letta negli uffici della Lega alla Camera. Con il faccia a faccia si è aperto un dialogo: i due leader stanno lavorando su delle ipotesi e si rivedranno domani. Lo riferiscono note della Lega e del Partito Democratico.

ORE 16.37 - Ripresa la seduta comune del Parlamento per l'elezione del Presidente della Repubblica con la chiama dei deputati.

ORE 16.36 - "Non parlerei di nomi fino a quando non c'è chiarezza sulle conseguenze sulla maggioranza di governo. In questo momento, e nel prossimo anno, con tutti i problemi che abbiamo sul tappeto. La meraviglia è che Draghi ha incontrato Salvini... Quello di cui bisogna parlare da parte delle forze della sua maggioranza è proprio qual è la situazione dopo le elezioni, sul suo governo, delicatissimo, perché ha una maggioranza, ma ha anche una serie di problemi. Il punto è proprio se questa maggioranza di governo si sradica: non si è preoccupata di garantire che bisogna governare il Paese. Quelle ragioni che portarono Mattarella a dare l'incarico a Draghi esistono e continuano ad esistere. Non si è creato nessun nuovo equilibrio di maggioranza nel Paese in quest'anno. I problemi da affrontare sono tanti sia in Italia che a Bruxelles ". Lo ha detto all'Adnkronos Vincenzo Scotti, a lungo ai vertici Dc, già ministro dell'Interno.

ORE 16.30 - I Vescovi italiani, nel giorno in cui iniziano le votazioni per eleggere il Capo dello Stato, lanciano un appello per l’unità: "Proprio oggi iniziano le votazioni per eleggere il Presidente della Repubblica. Il Parlamento in seduta comune saprà cogliere il desiderio di unità espresso dal Paese? - chiede il presidente della Cei cardinale Gualtiero Bassetti aprendo i lavori del Consiglio episcopale permanente-. Non possiamo che auspicarlo nell’interesse generale". "Lo spirito unitario che anima la stragrande maggioranza degli italiani ha trovato finora un interprete coerente e disinteressato nella persona di Sergio Mattarella, il cui esempio di uomo e di statista si pone ora come un limpido punto di riferimento nelle scelte che devono essere compiute alla luce della Costituzione. A lui - dice Bassetti - rinnoviamo il nostro saluto rispettoso e grato".

ORE 16.25 - "Mattarella bis? Non lo vedo". Così Matteo Renzi alla Camera. "Draghi è una delle ipotesi in campo, non è la sola ma è una delle ipotesi in campo e sta in piedi solo in un quadro accordo politico. L'elezione del presidente della Repubblica non può essere un gesto di risulta tecnocratica ma una scelta politica e questo impone un accordo sul governo dopo".

ORE 16.24 - E' in corso al gruppo M5S alla Camera, in sala Tatarella, un incontro tra il leader M5S Giuseppe Conte e il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani.