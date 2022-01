Fumata nera nel primo giorno di votazione per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica. I partiti hanno scelto per la scheda bianca. Nessuno ha raggiunto il quorum. Assieme alla grande maggioranza di schede bianche preferenze sono arrivate per Maddalena e Mattarella, i più votati, ma anche per Draghi, Cartabia e Berlusconi. Oggi alle 15 secondo scrutinio.