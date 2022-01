Quirinale, Letta: "Nessuna proposta di accordo a Lega"

Sul Quirinale "leggo stupito di una nostra proposta alla Lega. Per chiarezza e trasparenza noi affrontiamo questo difficile passaggio coi nostri alleati. Coi quali a partire da oggi, dopo la fine della candidatura di Berlusconi che aveva bloccato fino a ieri tutto, concorderemo nomi e proposte". Lo scrive su Twitter il segretario del Pd, Enrico Letta, smentendo di aver proposto alla Lega il nome di Pierferdinando Casini come candidato al Colle. Il leader del è intanto arrivato alla Camera, dove è in programma l'incontro con il leader M5s, Giuseppe Conte, e quello di Leu, Roberto Speranza, per affrontare il tema. A Montecitorio sono arrivate anche le capogruppo dem Debora Serracchiani e Simona Malpezzi.

"Il centrodestra non è maggioranza e non ha quindi diritto di prelazione sul Quirinale. Lo abbiamo detto fin dall’inizio. Ora col ritiro di Berlusconi e lo scontro deflagrato all’interno del centrodestra tutto è chiaro. Ci vuole accordo alto su nome condiviso e Patto di Legislatura", aveva twittato ieri il segretario dem dopo l'annuncio del Cav.