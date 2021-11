"Per il Quirinale faccio per il tifo per Rosy Bindi, una donna seria, affidabile, di contenuti e principi. Una donna senza crepe e senza pecche, una personalità indiscutibile. Come del resto anche Anna Finocchiaro". E' quanto ha dichiarato all'Adnkronos Simona Marchini.

Ed ha aggiunto: "Le stimo entrambe. Sono anche donne di grande esperienza politica e coerenza, hanno stile e eleganza, di cuore e di contenuti. Conosco bene anche Liliana Segre. Anche lei persona qualificatissima".