Radio, entro l'anno 9 mln ricevitori digitali Dab+ nelle case e nelle auto degli italiani

Sono oltre 8 milioni i possessori di un ricevitore digitale Dab+ tra quelli domestici e quelli integrati nell’impianto infotainment dell’auto ma entro l’anno sorpasseranno la soglia di 9 milioni. Questo uno dei dati salienti dello studio commissionato da Dab Italia all’istituto Gfk Italia con l’obiettivo di dimensionare il possesso degli apparecchi radio dotati di tecnologia Dab+. Lo studio è stato affiancato da una ricerca condotta su un campione di possessori di apparecchi Dab+ per analizzarne, in profondità, le abitudini d’uso e cogliere insight puntuali sull’ascolto della radio Dab+. Dallo studio, oltre al dato quantitativo emergono, infatti, molti indicatori che accendono un faro sulla fruizione dei programmi Dab diffusi in Italia. E tra questi lo studio rileva che l’82% di chi possiede un ricevitore digitale ascolta abitualmente i programmi Dab+ di cui ben il 40% in modo prevalente o esclusivo. Inoltre il 52% degli interpellati ascolta la radio Dab+ tutti i giorni più volte al giorno, maggiormente al mattino tra le 5 e le 13.

Lo studio evidenzia inoltre che solo il 18% del campione continua a preferire un ascolto analogico (Fm) dei programmi radiofonici prevalentemente perché la propria radio preferita è locale e non ancora diffusa in digitale, mentre il 31% degli utenti della radio digitale Dab+ si è "molto soddisfatto del servizio", un dato allineato ai migliori benchmark di mercato. I principali driver che aumentano la soddisfazione dell’ascolto Dab+ sono la qualità dell’audio, la facilità d’utilizzo ed il fatto che il servizio sia free, senza alcun utilizzo di servizi dati soprattutto quando si parla dei programmi all-digital che non si possono ascoltare in Fm. Questi ultimi, noti al 71% del campione, propongono programmi dedicati a particolari generi musicali, incrementano l’interesse e l’ascolto soprattutto tra i più giovani e sono molto apprezzati tra coloro che ascoltano esclusivamente la radio attraverso il Dab+.

"Il Dab è una grande realtà, ha aperto da tempo l’innovazione della radio italiana grazie all’impegno finanziario e tecnologico degli editori radiofonici nazionali privati. Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti ed il prossimo obiettivo sarà l’estensione del servizio all’intera popolazione, soprattutto durante gli spostamenti" annuncia il presidente di Dab Italia, Eduardo Montefusco. "Potenzieremo la ricezione in autostrada e, ove possibile, anche in galleria. Auspichiamo che il ministero per lo Sviluppo Economico concluda al più presto gli accordi internazionali sul versante adriatico reperendo le frequenze necessarie che permettano anche all’emittenza locale di sviluppare questa tecnologia" afferma ancora.

La ricerca diffusa da Dab Italia è stata effettuata da Gfk Italia con interviste via web (Cawi) a persone di età maggiore di 18 anni che hanno acquistato un’auto nuova o un ricevitore radio domestico nel 2019-2020, pertanto possessori consapevoli di una radio Dab. Dab Italia ricorda infine che oggi, sul sistema Dab sono trasmessi 52 programmi nazionali ricevibili da oltre l’85% della popolazione e più di 250 programmi a carattere locale. Tra i programmi nazionali offerti, 20 sono ricevibili in simulcast (cioè anche in Fm), 32 sono programmi solo in Dab. Dab Italia, primo operatore nazionale, trasmette Radio DeeJay, m2o, R101, Radio 24-Il Sole 24 Ore, Radio Capital, Radio Maria, Radio Radicale, Rds oltre ai programmi ricevibili solo in digitale DAB+ Deejay 30 Songs, Capital Funky, Rds Relax, Radio Maria Albania (in albanese), m2o Dance, Radio 105Dab, Radio24 Il Sole 24 Ore+, Rr News.