Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI1

01:30 Viva Rai 2...Viva Sanremo! Di notte

RAI2

07:10 Arriva Viva Rai2... Viva Sanremo! bis.

07:15 Viva Rai2... Viva Sanremo! bis.

17:00 Nei tuoi Panni

18:00 TG2 L.I.S. - Meteo

18:05 Speciale TG2 dedicato alle Foibe

18:45 Muschio Selvaggio

19:00 Telefilm Hawaii Five – 0: “In mezzo a noi” (anziché l’episodio previsto) (TG Parlamento delle h.18:00 e TG Sport Sera delle h.18:35 non andranno in onda)

RAI3

20:35 Il cavallo e la torre che sarà

21:20 Io Ricordo - La terra dei miei padri

23:00 (anziché 23:15) Ossi di Seppia: “Lucio, almeno pensaci” e “90° minuto, il rito del calcio in tv” (anziché gli episodi previsti)

23:50 TG3 Linea notte

00:50 Meteo 3

00:55 TG3 Chi è di scena

01:10 Fuori Orario Cose (mai) viste

01:15 Il traditore

02:35 Corti Biograph - His Trust - La stanza nascosta - I Moschettieri di Pig Alley - Cuore di mamma

03:40 La croce di fuoco (TG Magazine delle h. 01:20 non andrà in onda)