Rankister, la piattaforma di Digital Pr e Link Building supera 1 milione di euro di transazioni, in meno di un anno di vita

Torino, 18/05/2023 - Nata da un’idea di Isan Hydi, CEO di Wolf Agency, agenzia SEO specializzata in Digital PR e Link Building, la StartUp Rankister è una piattaforma in grado di consentire la gestione completamente autonoma di una strategia di Digital PR e link building con la pubblicazione di comunicati stampa e articoli.

Gli inserzionisti, aziende-brand-liberi professionisti-agenzie web, possono iscriversi gratuitamente a Rankister per accedere a un ampio catalogo con: testate giornalistiche locali-nazionali-internazionali, blog verticali e generalisti e pagine social, da poter valutare per creare autonomamente una campagna di link building o digital Pr.

Come sottolineato dal fondatore di Rankister, Isan Hydi, la piattaforma vuole essere un supporto ottimale per gli inserzionisti che devono gestire le pubblicazioni su diversi media online, compresi blog di settore e giornali, facendogli risparmiare tempo e risorse sia per quanto riguarda la ricerca sia per l’analisi e la trattativa con l’editore.

Per gli editori, invece, è un’opportunità per riuscire a intercettare facilmente l’interesse degli inserzionisti, proponendo i propri prodotti editoriali scegliendo liberamente il listino prezzi per le pubblicazioni e servizi correlati.

La Startup sta attraendo sempre di più l’attenzione di imprenditori ed editori sul panorama digitale ed è stata di recente sponsor dell’evento Deegito a Torino. Presto, inoltre sarà presente al Mbsummit a Milano, mentre a giugno al Wmf a Rimini, infine a dicembre l’anno si concluderà con la presenza all’evento SMConnect di Bologna.

Il 19 Maggio 2023 la piattaforma Rankister compie un anno dalla sua messa online e di strada ne ha fatta tanta, sia a partire dalle funzionalità che si aggiungono man mano sia per il numero di media in catalogo. In meno di un anno – come dichiarato dal founder – Rankister ha superato ampiamente 1 milione di euro di transazioni grazie alla fiducia data dagli inserzionisti.

Perché scegliere Rankister per le pubbliche relazioni digitali e link building?

La piattaforma di Rankister fin dalla sua fondazione è stata studiata per essere un supporto semplice, intuitivo e rapido che permettesse ad aziende e imprenditori, la gestione autonoma di campagne destinate alla link building o alla brand awareness.

Iscrivendosi a Rankister, gratuitamente e senza costi, si ha la possibilità di acquistare in modo istantaneo uno spazio su testate giornalistiche online oppure su blog generalisti o verticali a seconda delle proprie esigenze.

La piattaforma attualmente non è l’unica nel suo settore, ma ha scelto di differenziarsi fornendo la possibilità agli inserzionisti di accedere liberamente e senza alcun intermediario a un catalogo molto ampio, con analisi e metriche SEO dei siti, al fine di garantire efficacia e qualità.

Un servizio clienti attento e preciso (molto apprezzato sia dagli inserzionisti sia dagli editori), volto a supportare al meglio gli iscritti in ogni loro azione, rispondendo velocemente anche ad eventuali dubbi.

Inoltre, l’azienda è una SRL italiana che prevede termini e condizioni legali, redatte appositamente sia per gli inserzionisti sia per gli editori.

Un piano di sviluppo che punta all’internazionalizzazione

Rankister è una start up innovativa che punta a ottenere sul medio-lungo periodo ottimi risultati in termini di espansione dell’offerta a catalogo, che attualmente vede iscritti anche prestigiosi editori italiani ma non solo.

Il suo obiettivo è puntare a un mercato internazionale consentendo ai brand e alle aziende di farsi conoscere anche all’estero.

Attualmente Rankister funziona in cinque lingue differenti (inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese), oltre l’italiano. E grazie al sistema multilingue sta attraendo sempre più editori e imprenditori che operano anche all’estero.

Al fine di raggiungere nel migliore dei modi gli obiettivi di internazionalizzazione, la piattaforma è approdata in Spagna e America Latina con supporto dedicato in spagnolo, ingrandendo il canale di servizio europeo, approcciandosi così a un piano su lungo periodo che porterà Rankister ad essere sempre più conosciuta nel mondo della Digital PR anche all’estero.

Servizio Ufficio Stampa: uno dei più apprezzati dagli inserzionisti

Le pubbliche relazioni digitali stanno diventando sempre più importanti per le aziende, liberi professionisti e imprenditori in quanto permette di migliorare la brand awareness e permette di rendere il marchio più conosciute dai potenziali clienti.

Tra i servizi della piattaforma più apprezzati dagli inserzionisti attualmente c’è sicuramente quello che prevede l’uso di Rankister come Ufficio Stampa digitale gestendo la creazione e pubblicazione di comunicati stampa e articoli in completa autonomia, oppure scegliendo di delegare il lavoro al team di esperti della startup.

Infatti, diversi brand e imprenditori, come Legal for Digital, hanno scelto i professionisti di Rankister per la gestione del proprio Ufficio Stampa, con la redazione di contenuti e comunicati stampa da parte di giornalisti e copywriter professionisti, e con il supporto dei digital PR strategist esperti che si occupano nell’affiancare l’azienda nella creazione e perfezionamento delle campagne e strategie.

Per maggiori informazioni: https://rankister.com/it/

Contatti: info@rankister.com