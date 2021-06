Recovery, Letta: "Cruciale riforma Pa per attuare il piano, puntare sulla digitalizzazione'

"Ci sono tutte le premesse perché il Recovery trasformi il Paese, ma è cruciale la riforma della Pubblica amministrazione". Lo ha detto il presidente della 'Associazione Civita' Gianni Letta nel corso del webinar 'Recovery Plan, turismo e cultura, piani dei principali paesi europei a confronto'.

"La riforma della Pa non è tanto un problema di procedure e ordinamenti ma è soprattutto una questione di mentalità, intesa come capacità di aprirsi a qualcosa di nuovo su cui la digitalizzazione potrà svolgere un ruolo importante, contribuendo a realizzare tutti i progetti in tempo, condizione del resto indispensabile per ricevere i soldi", ha poi affermato Letta.

"La Pa in Italia ha l'età anagrafica media più vecchia di Europa, questo ha tolto stimoli, anche perché c'è stato il blocco del turnover che ha impedito ai giovani di entrare e contribuire al rinnovamento. Adesso la pandemia ha costretto tutti a connettersi e ad usare gli strumenti informatici per svolgere numerose attività. L'altra metà del lavoro dovrà essere svolto dalla digitalizzazione prevista nel piano. Questa è davvero l'occasione per trasformare il Paese, non solo per curarlo", ha poi concluso Letta.