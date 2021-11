"Reddito di criminalità", cosa ha detto Renzi a Otto e mezzo - Video

"Oggi c'è il reddito di criminalità, non di cittadinanza". Le parole di Matteo Renzi nella puntata di Otto e mezzo di venerdì 12 novembre - caratterizzata in particolare dal confronto con Marco Travaglio - fanno ancora discutere. Il leader di Italia Viva nello studio di Lilli Gruber ha utilizzato l'espressione 'reddito di criminalità' per sottolineare gli illeciti legati alla percezione del reddito di cittadinanza. Su Twitter, l'hashtag #redditodicriminalità caratterizza ancora oggi centinaia di messaggi.