Referendum 12 giugno, Lega farà ricorso contro obbligo mascherine

"Faremo ricorso: ci sono le feste del Milan, il concerto di Vasco Rossi con 100mila persone, puoi andare dove vuoi senza mascherine e domenica, con 40 gradi, senza mascherine non ti fanno votare. E' una follia". Così Matteo Salvini a Mattino 5, su Canale 5, riferendosi al referendum del 12 giugno.

"C'è un clima di censura, un bavaglio e un furto di democrazia sui referendum sulla giustizia che è una vergogna internazionale", ha poi aggiunto.

Ucraina

"Io ho zero interessi a Mosca, mai chiesto un rublo o un euro. Sono altri che in passato hanno fatto accordi con Putin", ha detto ancora Salvini aggiungendo che, dell'incontro con l'ambasciatore russo, "l'ho detto a tutti. A Draghi? Assolutamente sì, figurati".

In ogni caso, "fino a domenica mi occupo di Italia, si vota per i sindaci, da lunedì prossimo tutto è possibile", ha poi affermato a proposito del suo viaggio a Mosca.

"A sinistra c'è chi scherza, Renzi, Calenda, il sindaco di Milano. Ma la guerra non fa ridere, a me terrorizza. Cercare di rimettere al tavolo i combattenti è doveroso, per salvare posti di lavoro in Italia", ha concluso.