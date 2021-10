La regina Elisabetta ricoverata in ospedale per una notte. The Sun riferisce che la sovrana, 95 anni, ha trascorso in ospedale la notte tra mercoledì e giovedì su indicazione dei suoi medici, che hanno disposto il ricovero nel pomeriggio di ieri per motivi precauzionali e pratici. Secondo le informazioni diffuse da Buckingham Palace, Elisabetta è tornata al castello di Windsor nel pomeriggio di giovedì.