Regioni: Gazzetta Amm, in Campania record spesa straordinari dipendenti, 40.500.883 euro nel 2020

La Regione Campania registra la spesa record per gli straordinari pagati al personale a tempo indeterminato di 40.500.883,78 euro nel 2020, che le vale il peggior rating, la C, relativo a questa voce specifica. A evidenziarlo la speciale classifica elaborata per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, che prende in esame i costi sostenuti nel 2020 da Regioni e capoluoghi di Provincia (sul sito www.adnkronos.com tutte le tabelle e le cifre del report).

Una voce di spesa in costante crescita negli ultimi anni: dai 463.640,21 del 2017 è balzata, infatti, ai 13.061.128,00 del 2018 e ai 36.384.270,66 del 2019, per poi schizzare appunto a 40.500.883,78 nel 2020.

Dopo la Campania, a notevole distanza, si collocano tra le Regioni con la spesa più elevata per questa voce: Sicilia con 4.480.041,67; Marche con 2.201.388,00; Friuli Venezia Giulia con 1.493.940,43; Sardegna con 1.161.910,17. Proseguendo nella classifica troviamo, nell’ordine: Lombardia 810.078,06; Valle d’Aosta 765.763,36; Lazio 752.818,64; Puglia 553.758,31; Basilicata 444.599,29; Veneto 361.009,02; Piemonte 345.316,72; Umbria 315.447,72; Toscana 244.838,47; Emilia-Romagna 233.826,54; Liguria 228.293,97; Molise 165.948,30; Trentino Alto Adige 165.556,20. La spesa più bassa, al di sotto dei 100.000, si registra in Calabria (71.255,93) e in Abruzzo (41.041,46).