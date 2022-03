Regioni: Gazzetta Amm, Lombardia, Veneto e Puglia le più 'virtuose' per spesa del personale

Lombardia, Veneto e Puglia sono le Regioni italiane più ‘virtuose’ nella spesa per il proprio personale. Tre Regioni che si aggiudicano il rating complessivo AAA nella speciale classifica elaborata per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, che prende in esame i costi sostenuti nel 2020 da Regioni e capoluoghi di Provincia (sul sito www.adnkronos.com tutte le tabelle e le cifre del report). La classifica prende in considerazione tre voci di costo: stipendi corrisposti ai dipendenti a tempo indeterminato, straordinari pagati e retribuzioni del personale a tempo determinato.

Quanto hanno speso, quindi, queste tre Regioni per ciascuna voce? La Lombardia 65.510.875,48 euro per i dipendenti a tempo indeterminato, 810.078,06 euro per i loro straordinari e 6.206.862,24 euro per il personale a tempo determinato, ottenendo il rating relativo AAA per la prima e AA per la seconda e la terza voce.

Al Veneto i dipendenti ‘fissi’ sono costati 60.502.087,08 euro, oltre a 361.009,02 per gli straordinari (entrambe voci che gli sono valse il rating relativo AAA), mentre quelli a tempo 2.498.933,28 euro (rating relativo AA). La Puglia, infine, ha pagato 69.982.769,19 e 553.758,31 euro rispettivamente stipendi e straordinari dei dipendenti a tempo indeterminato (rating relativo AA per entrambe le voci) e 314.365,15 euro le retribuzioni del personale a tempo determinato, ottenendo una tripla AAA come rating relativo per quest’ultima voce.