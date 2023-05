Renault Kangoo Van E-Tech Electric è il primo veicolo commerciale della Casa francese completamente elettrico e nasce sulla stessa piattaforma della versione termica.

E’ equipaggiato con un’unità elettrica, montata sull’asse anteriore, capace di sviluppare una potenza di 120 CV, con una coppia massima di 245 Nm e supportata da una batteria agli ioni di litio composta da otto moduli indipendenti dalla capacità di 45 kW ed in grado di assicurare un'autonomia fino a 300 km nel ciclo misto WLTP.

Il furgone sfrutta tre diversi livelli di frenata rigenerativa: bassa, media e massima.

La prima è per la guida su autostrade e strade a scorrimento veloce, la seconda regala una sensazione al pedale che si riscontra nei motori termici e la terza adatta per il traffico intenso.

Accanto a queste tre tipologie di guida, se ne aggiunge un’altra di tipo “Arbs”, acronimo di Adaptive Regenerative Brake System, che ottimizza il recupero energetico in fase di frenata.

Renault Kangoo Van E-Tech Electric: fino a 170 km di autonomia

Per la ricarica della batteria sono disponibili tre diversi caricatori, da 11 kW trifase adatto per le ricariche domestiche con corrente alternata, da 22 kW trifase per una ricarica nei contesti urbani e, in opzione, un caricatore da 80 kW a corrente continua che in 30 minuti consente di ricaricare la batteria per una percorrenza di 170 km nel ciclo misto WLTP.

Con una wallbox da 11 kW il Renault Kangoo Van E-Tech Electric consente una ricarica fino all’80% in due ore e 45 minuti.

La portata di carico offerta dal furgone è di 600 kg, con una capacità fino a 3,9 metri cubi. Importanti per il tipo di veicolo l’apertura delle porte “Open Sesame” che rendono più facili le operazioni di carico e scarico.

Nell’abitacolo il sistema multimediale Easylink si avvale di un display da 8 pollici ed interessante è lo specchietto retrovisore digitale.

Due le versioni in cui viene offerto il Kangoo: Equilibre e Techno.