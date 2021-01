Renzi in Arabia, padre Zanotelli: "Senza pudore, si dimetta"

(Adnkronos)

Padre Alex Zanotelli con Roberto Saviano che, parlando della trasferta in Arabia Saudita del leader di Italia Viva Renzi ha detto che dovrebbe avere la dignità di lasciare la vita pubblica. "Ogni politico decente dovrebbe dare le dimissioni", dice all'Adnkronos padre Alex Zanotelli parlando della trasferta araba di Renzi. "Dal referendum si è capito cosa tramasse. Ma ciò che ha fatto - osserva il missionario comboniano - è di una gravità assoluta".

"Quando ho visto le immagini di Renzi" col principe saudita, sottolinea Zanotelli, "non credevo a quel che sentivo e vedevo. E' un degrado totale. Chiedo a Renzi se conosce quello che è avvenuto in questi anni nello Yemen, con la crisi umanitaria più spaventosa fatta per mano dell'Arabia Saudita. E noi che gli vendiamo le bombe". A questo proposito, il sacerdote comboniano si dice "ben felice che il governo abbia sospeso la vendita di bombe e missili verso l'Arabia Saudita ma per quale ragione solo ora dopo tutte le nostre battaglie? Ora faccia altrettanto con l'Egitto".

Padre Zanotelli è amareggiato: "Quello che manca è un minimo di etica. Ancora meglio, direi di pudore, perché così è impossibile andare avanti. Poi pagato da un regime. E poi Renzi ci viene a dire che parlerà dopo la crisi. E un teatrino all'italiana sconcertante, ancor più nella situazione di emergenza in cui ci troviamo".