Residenze per artisti a Bologna, uscito il bando della Fondazione Venturoli

Da oltre un secolo, a Bologna, una storica istituzione offre agli artisti locali residenze e studi. Si tratta della Fondazione Collegio Artistico Angelo Venturoli, che prosegue la propria missione di accoglienza artistica rinnovando il bando, in scadenza il 3 aprile 2023, per scegliere cinque giovani scultori, pittori e architetti bolognesi da ospitare in altrettanti spazi adibiti a studi, in comodato d’uso rinnovabile fino al trentesimo anno di età. La selezione degli studenti avverrà tramite selezione da portfolio, colloquio e prova scritta.