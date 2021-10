Riaperture e Green pass, Regioni aggiornano linee guida ristoranti e discoteche

Le Regioni aggiornano le linee guida per le riaperture, che riguardano anche discoteche e ristoranti, anche alla luce del Green pass Italia obbligatorio.

"La Conferenza delle Regioni ha rivisto e aggiornato oggi le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali. Il nuovo testo recepisce alcune misure introdotte da provvedimenti recenti - sottolinea il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga - Basti considerare l’obbligo del Green pass, il superamento della misura del distanziamento minimo di un metro in alcuni settori, previsto dal ‘decreto capienze’ ed infine dalla riapertura delle sale da ballo e discoteche".

"Per esempio - spiega - si è ritenuto opportuno superare il limite di un metro per tutti quei luoghi in cui è possibile accedere con certificazione verde: cinema, teatri, luoghi della cultura, e riprende pienamente l’attività di convegni e congressi. Tale limite resta per quei luoghi dove non c’è obbligo di Green pass, ad esempio nei corsi di formazione, o nei settori in cui è consentito abbassare la mascherina come nella ristorazione".

"In quest’ultimo ambito abbiamo però pensato che il limite riguardi il distanziamento fra i tavoli e non i commensali di uno stesso tavolo. Infine nelle Linee guida – conclude il presidente Fedriga - abbiamo introdotto una nuova scheda che riguarda le regole di prevenzione per sale da ballo e discoteche visto che ne è stata consentita la riapertura sia pure con capienze contingentate”. Le Linee guida sono state inviate al governo affinché possano essere recepite con successiva ordinanza del ministro della Salute.