Cnr, verso nomina presidente: dossier su tavolo ministra Messa

Roma, 18 feb. (Adnkronos)

C'è attesa per la nomina del nuovo presidente del Cnr che diventa di fatto uno dei primi 'fascicoli' sul tavolo della neoministra dell'Università e Ricerca, Cristina Messa. La nomina al vertice del maggiore ente pubblico di ricerca italiano è attesa a strettissimo giro e, a quanto apprende l'Adnkronos da fonti vicine al dossier, potrebbe arrivare appena finito l'iter del definitivo via libera al governo di Mario Draghi: quindi già domani, se non addirittura nella serata di oggi. Ormai l'uscita di Massimo Inguscio - il cui mandato è scaduto irrevocabilmente il 14 febbraio scorso ed é appena andato in pensione - rende impellente una gestione al vertice del Cnr.

Sulla poltrona che fu di Guglielmo Marconi avrebbe dovuto sedere proprio la nuova ministra dell'Università e Ricerca, appena insediatasi a Viale Trastevere. Il consenso verso Cristina Messa, prima Rettrice donna a guidare un Ateneo del calibro della Bicocca, era trasversale e vicino all'unanimità all'interno del Cnr dove, sempre i bene informati, riferiscono che era pronta un'accoglienza da "botti di Piedigrotta" se la ministra fosse approdata a Piazzale Aldo Moro. Già Vicepresidente del Cnr, adesso la ministra Messa - esperta di diagnostica per immagini - potrebbe pescare nella cinquina e, uscendo lei dai giochi, sembrerebbe in pole Andrea Lenzi, presidente del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze per la Vita.

Una eventuale nomina di Lenzi aprirebbe al rafforzamento della ricerca biomedicale - settore quanto mai strategico come ci sta mostrando la pandemia - che nel Cnr da anni non ha rappresentanti nel presidente dell'Ente. Classe 1953 anni, professore ordinario di Endocrinologia e Malattie del metabolismo a La Sapienza di Roma, Lenzi è in carica come presidente del Cnbbsv della Presidenza del Consiglio dei ministri dal 25 giugno 2016. Ma non è detto. Se Messa decidesse si riportare la 'cinquina' a 5 membri, potrebbe rimettere in gioco anche il fisico sperimentale Roberto Battiston che si era collocato al sesto posto e che ha guidato l'Agenzia Spaziale Italiana dal 2014 al 2018. Dunque l'attesa cresce e sembra che la ministra Messa voglia davvero stringere rapidamente il cerchio. Inoltre non c'è solo la presidenza del Cnr da definire ma restano da nominare anche i vertici di Ingv - oggi con Fabio Florindo presidente facente funzioni - dell'Inrim e di Area Science Park di Trieste.