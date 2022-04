Rigenerazione urbana, Bloomberg Philanthropies rilancia Asphalt Art Initiative

Bloomberg Philanthropies lancia in Europa una nuova call per la promozione dell’Asphalt Art Initiative: finanziamenti da 25mila dollari destinati a un massimo di 20 città europee che candideranno progetti urbanistici utilizzando l'arte e il design per migliorare la sicurezza stradale, rigenerare gli spazi pubblici e coinvolgere i cittadini delle comunità locali. L’annuncio in Europa fa seguito a due precedenti edizioni legate all’Asphalt Art Initiative, nel 2020 e nel 2021, che hanno finanziato 45 progetti in 41 città degli Stati Uniti e altri progetti pilota in tre città europee.

Il programma si ispira all’attività sviluppata dal 2002 al 2013 dall’allora sindaco Michael R. Bloomberg a New York City per migliorare la sicurezza degli spazi pedonali e dare nuova linfa alle strade della Grande Mela. La Bloomberg Associates, società di consulenza senza scopo di lucro di Bloomberg Philanthropies, si è inoltre occupata di svolgere lo stesso progetto nelle altre città in tutto il mondo.

Bloomberg Philanthropies ha di recente pubblicato l’Asphalt Art Safety Study, esaminando 22 recenti interventi di arte su asfalto realizzati negli Stati Uniti. Dallo studio emerge che i progetti implementati hanno incentivato una riduzione degli incidenti stradali, in particolare quelli che coinvolgono pedoni e motociclisti, incoraggiando uno stile di guida più sicuro e previdente. "Oltre 40 città hanno dimostrato l’influenza positiva dell'Asphalt Art Initiative, che ha fatto leva sulla creatività per coinvolgere i cittadini e rendere i loro spazi pubblici più visibili e sicuri - ha dichiarato Michael R. Bloomberg, fondatore di Bloomberg Philanthropies - Con questo nuovo programma di finanziamenti, siamo pronti ad aiutare le città di tutta Europa a promuovere un nuovo 'spirito di comunità', coinvolgendo artisti e cittadini per consentire loro di rinnovare le strade dei centri urbani in cui vivono".

Dei 42 progetti di Asphalt Art nelle città degli Stati Uniti e dei tre progetti pilota nelle città del Vecchio Continente che hanno ricevuto i finanziamenti, sono stati completati fino ad oggi 18 progetti, che hanno trasformato un totale di oltre 31mila metri quadrati di paesaggio urbano con opere d'arte, coinvolgendo quasi 6mila cittadini e 189 artisti nel processo di progettazione ed esecuzione.

Al programma potranno candidarsi tutte le città europee con almeno 100mila abitanti, presentando domanda entro e non oltre l'11 luglio 2022. Le città vincitrici saranno proclamate nell'autunno 2022 e i progetti selezionati verranno realizzati nel 2023. Oltre ai finanziamenti, le città selezionate riceveranno la consulenza tecnica fornita da Bloomberg Associates e dall'Agenzia per la Mobilità, l'Ambiente e il Territorio (Amat) del Comune di Milano.