Rigopiano, parenti vittime: "Processo come Beautiful, speriamo non duri 25 anni" - Video

(dall’inviata Silvia Mancinelli) - "Questa volta, almeno, il rinvio è di una sola settimana. Il processo Rigopiano sta prendendo la piega di una soap opera, ci auguriamo non duri come Beautiful 25 anni". E il commento amaro all’Adnkronos di Marcello Martella, papà di Cecilia, una delle vittime della valanga che il 18 gennaio 2017 ha travolto l’albergo a Farindola. Sempre qui, come tutti gli altri parenti delle vittime, "e verremo ancora e sempre a ogni udienza" dicono. "Se crediamo nella giustizia? Dobbiamo. Altrimenti che veniamo a fare?".