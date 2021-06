Rilascio del Michter's 10 Year Rye 2021

LOUISVILLE, Ky., 24 giugno 2021 /PRNewswire/ -- Dan McKee, Master Distiller di Michter's, ha approvato la distribuzione 2021 del Michter's 10 Year Single Barrel Kentucky Straight Rye, che inizierà a essere consegnato il prossimo mese.

"Credo che questo rilascio del Michter's 10 Year Rye mostri quanto possa essere eccezionale il whisky di segale americano. Vent'anni fa era davvero difficile vendere whisky di segale, ma la stampa specializzata in whisky e i sostenitori nei segmenti della ristorazione e della vendita al dettaglio del nostro settore hanno fatto meraviglie per spingere la rinascita della segale" ha detto il presidente di Michter's Joseph J. Magliocco.

Questa sarà l'unica distribuzione di Michter's 10 Year Rye quest'anno. "Vorremmo avere una maggiore quantità di whisky 10 Year Rye da condividere con i fan di Michter's. Sfortunatamente, continuiamo ad avere difficoltà per soddisfare la domanda di tutti i nostri whisky, poiché questi elaborati richiedono tempo e attenzione ai dettagli per raggiungere il livello di qualità massima per cui Michter's è conosciuta. Nonostante le fornitura limitate, confidiamo che coloro che bevono Michter saranno entusiasti dei risultati degli sforzi di quest'anno" ha detto Andrea Wilson, Master of Maturation di Michter.

Dan McKee, Master Distiller di Michter's, ha commentato: "Questa versione 10 Year Rye è un whisky con vari strati. È audace, ricco e complesso con un bel gusto". Ha aggiunto,

"Oltre al nuovo lancio di 10 Year Rye, uno sviluppo di Michter's di cui sono particolarmente entusiasta è l'espansione della nostra fattoria e azienda di Springfield da 145 a 205 acri. Questo ci consentirà di produrre maggiori quantità di cereali coltivati nella proprietà per la distillazione e portare più whisky meraviglioso ai nostri appassionati in tutto il mondo".

Il prezzo al dettaglio suggerito negli Stati Uniti per una bottiglia da 750 ml di Michter's 10 Year Rye è di 170 dollari.

Michter's produce whisky molto apprezzati e a produzione limitata. Michter's è famosa per le sue serie limitate di bourbon, bourbon a barile singolo, bourbon di segale a barile singolo e le serie limitate di whiskey americano. Nel gennaio 2021 Michter's è stato nominato per il terzo anno consecutivo Miglior marchio di whiskey americano da Beverages International nel suo Annual Brand Report. Oltre alla sua distilleria principale nell'area di Shively di Louisville, l'attività di Michter si svolge presso altri due stabilimenti nel Kentucky. A Springfield, Michter's coltiva cereali su una superficie di 205 acri, mentre la sua seconda distilleria si trova nel centro di Louisville, nello storico edificio Fort Nelson. Situata in una posizione privilegiata su West Main Street, di fronte a Louisville Slugger e nello stesso isolato del Frazier Museum, la distilleria Fort Nelson di Michter's presenta il leggendario sistema ad alambicco della Pennsylvania Distillery di Michter's. Quando è aperta al pubblico, offre anche tour educativi con degustazioni di whiskey, ed è possibile sedersi al bar di Fort Nelson, per gustare cocktail classici nati dalla curatissima selezione dell'esperto storico di alcolici e cocktail David Wondrich.

