Rinaldi (Sandoz): 'Unire intelligenza artificiale con quella umana'

"Appena ho iniziato questo ruolo mi sono accordo che avevamo una quantità di dati che non stavamo usando. Abbiamo quindi realizzato un progetto con il Politecnico di Milano per l'analisi, la correzione e il collegamento di dati, migliorando la capacità previsionale e quindi di produzione". Così Matteo Rinaldi, chief financial officer and head of strategy Sandoz, intervenendo nel corso del panel 'La digitalizzazione vista dal lato "financial": come promuovere la cultura digitale con gli strumenti del cfo', all'interno del Forum Financial 2022 in corso presso il Palazzo dell'informazione dell'Adnkronos. L'evento, organizzato da Comunicazione Italiana, è dedicato all’innovazione nella finanza d’impresa e nella pubblica amministrazione.

Spesso, ha continuato, "abbiamo dei dati che hanno valore economico e dobbiamo capire come valorizzarli. Questo progetto mi ha fatto anche capire che parole come intelligenza artificiale possono far paura. Il maggior vantaggio è unire l'interlligenza artificiale con quella umana, realizzando l'intelligenza aumentata con il vantaggio maggiore per l'azienda", ha concluso.