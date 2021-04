Risparmiare tempo e denaro per il rinnovo del codice LEI: il codice LEI ora si può rinnovare automaticamente

In collaborazione con: Italia LEI

L’Identificatore di Entità Giuridiche, noto anche come codice LEI, è un codice univoco che serve per identificare i partecipanti ai mercati finanziari. Se una società è registrata in Italia e intende comprare o vendere titoli e azioni, a partire dal 3 gennaio 2018 è obbligatorio che abbia un codice LEI. Ogni codice LEI ha la durata di un anno e necessita di essere rinnovato per poter continuare a negoziare titoli. Revisioni e rinnovi regolari sono indispensabili per mantenere valide e aggiornate le informazioni della società presente nella banca dati di GLEIF.

Italia LEI, agente ufficiale per la Registrazione del LEI che opera in Italia, offre pacchetti di rinnovo del codice LEI che consentono alle entità giuridiche di estendere automaticamente il LEI per i 5 anni successivi. Ciò significa che si potrà evitare di preoccuparsi della procedura di rinnovo del LEI ogni anno e delegare all’agente la manutenzione del proprio codice. Il rinnovo di solito avviene circa 30 giorni prima della data di scadenza e l’aggiornamento potrà essere monitorato sul sito web di GLEIF - Global Legal Entity Identifier Foundation (Fondazione Globale Identificazione Entità Giuridiche).

Il summenzionato servizio di rinnovo è disponibile per tutti i LEI, a prescindere dal fornitore di servizi utilizzato per la registrazione iniziale del LEI. Tuttavia, in alcuni casi, potrà essere necessario il trasferimento del LEI prima del rinnovo, che è gratuito e richiede circa 3-5 giorni lavorativi per essere completato. Per semplificare, i codici LEI sono come numeri telefonici che possono essere facilmente trasferiti da un operatore all’altro. GLEIF agisce in veste di registro per tutti i codici LEI e quindi passare da un fornitore ad un altro non pregiudica assolutamente la qualità o l’utilizzo del codice LEI e il numero dello stesso rimane invariato. Non sarà necessario informare la banca o il proprio intermediario o eventuali terze parti del cambio di fornitore.

Italia LEI è integrata con oltre 15 registri delle imprese in tutto il mondo e questo rende possibile ottenere dati aggiornati della società direttamente dal registro delle imprese locale per oltre il 90% dei LEI in Europa. Il trasferimento dei dati dal registro delle imprese locale è un modo conveniente e sicuro per pubblicare le informazioni della società nella banca dati di GLEIF. Inoltre, i pacchetti di rinnovo pluriennali offrono uno sconto fino al 25% sul prezzo di rinnovo annuale del LEI, rendendoli una soluzione molto vantaggiosa per la futura realtà digitale.

Italia LEI è un marchio appartenente a Baltic LEI, una società internazionale RegTech che ha sede a Tallinn, Estonia. La società opera in veste di Agente Ufficiale per la Registrazione LEI e gestisce globalmente più di 25.000 codici LEI ed è operativa in oltre 15 paesi compresi Francia, Spagna, Portogallo e Paesi Bassi.

Il rinnovo annuale del LEI è necessario per garantire che i dati della società siano sempre aggiornati nella banca dati di GLEIF. Dal momento che queste informazioni sono utilizzate da banche, istituti finanziari e altri enti per identificare le società che effettuano transazioni sul mercato internazionale, è fondamentale che tali dati siano accurati.