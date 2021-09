Roma, auto contro un palo: morto 22enne, gravi altri tre ragazzi

Grave incidente all’alba sul Lungotevere a Roma: un 22enne è morto e altri tre ragazzi sono gravi. Nel sinistro è rimasto coinvolto un veicolo con a bordo quattro ragazzi. Il giovane di 22 anni è deceduto sul colpo mentre gli altri tre - di 26, 25 e 24 anni - sono stati portati in codice rosso all'ospedale San Giovanni, all'ospedale San Camillo e all'ospedale Santo Spirito. Nell'impatto è stato divelto un palo della luce. L'incidente è avvenuto poco dopo le 4 di mattina, a lungotevere Aventino, all'altezza di Ponte Palatino.

Sul posto sono intervenute le pattuglie del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale che sono tuttora impegnate negli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Pattuglie del I Gruppo Trevi da ore sono al lavoro per i servizi di viabilità e le necessarie chiusure per consentire i rilievi di rito.