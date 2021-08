Roma, cadavere di uomo in strada: sarebbe rimasto schiacciato mentre tentava furto auto

Il corpo è stato trovato da un passante accanto a una macchina in sosta in via Montefalco, zona Furio Camillo

Intorno alle 6.30 di questa mattina il cadavere di un uomo è stato trovato da un passante accanto a una macchina in sosta in via Montefalco, zona Furio Camillo. Sul posto i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constare il decesso, e i carabinieri di Tuscolana e piazza Dante. Identificato, il corpo appartiene a un albanese di 42 anni, noto per reati contro la persona, il patrimonio e per droga, sottoposto a obbligo di presentazione in caserma a Santa Maria delle Mole.

Il medico legale sul posto ha evidenziato una ferita importante nella parte posteriore del cranio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima, probabilmente con l'aiuto di complici poi dileguatisi, avrebbe alzato con un cric l'auto vicino alla quale è stato trovato il cadavere, per portare via delle componenti meccaniche, rimanendo schiacciato dal peso della stessa auto a causa del cric che ha ceduto. Sotto alla macchina sono stati trovati una torcia e uno smartphone sequestrato. Sul posto per i rilievi i militari del nucleo investigativo. In corso le indagini per identificare gli eventuali complici, mentre la salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.