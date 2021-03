Roma, caduta statua per Walter Rossi

Squadra di vigili urbani e unità della polizia impegnate stamattina in piazza Walter Rossi attorno al monumento eretto in memoria del militante di sinistra ucciso il 30 settembre 1977 in uno dei più atroci episodi di violenza degli anni di piombo. Il monumento, infatti, sembra essersi staccato nella notte dal basamento che lo sorreggeva, invadendo il marciapiede lungo via della Camilluccia.

L’area circostante è stata messa in sicurezza da operai che sono ancora al lavoro. Da un primo sommario esame, l’episodio sembrerebbe essere accidentale, visto che l’opera dello scultore Giuseppe Rogolino, raffigurante un meteorite dal quale emergono mani simbolo di energie giovanili, pesa diverse tonnellate e non presenterebbe segni evidenti di manomissione.