Roma disastro, ko in campo e troppe sostituzioni

(Adnkronos)

Lo Spezia in Coppa Italia non porta bene alla Roma. La squadra di Fonseca esce sconfitta 4-2 ai tempi supplementari negli ottavi di finale di Coppa Italia, come 5 anni fa quando allora lo Spezia vinse a sorpresa per 2-4 ai rigori. Una Roma che non ti aspetti che va sotto di due reti, recupera fino al 2-2 nei 90 minuti e spreca almeno due occasioni clamorose con Borja Mayoral nei tempi regolamentari. Poi perde due uomini per espulsione nei primi secondi dei supplementari, con il rosso a Mancini e Pau Lopez e al secondo supplementare subisce il gol dell'ex Verde al 107' e quello di Saponara con un perfetto pallonetto al 119' che regala il successo alla squadra di Italiano. Secondo brutto ko della Roma nel giro di pochi giorni dopo il 3-0 subito nel derby con la Lazio. Ai quarti di Coppa Italia lo Spezia affronterà il Napoli.

La Roma aveva recuperato la gara dopo un inizio traballante ma poi ha sprecato tutto, in modo ingenuo e inspiegabile. Prima si fa espellere Mancini per doppia ammonizione per un fallo inutile a centrocampo e sulla punizione liscio di Pau Lopez fuori area che stende Ricci e rimedia l'espulsione diretta. Roma in nove. Fonseca allibito inserisce Fuzato e Ibanez per Cristante e Pedro per cercare di tamponare la situazione ma non considera che i cambi diventano sei, con l'ulteriore giallo.

Venendo alla successione delle reti, lo Spezia al 6' va in vantaggio con Galabinov che su calcio di rigore batte a fil di palo alla sinistra Pau Lopez che aveva intuito ma senza arrivare sul pallone. La Roma accusa il colpo e la squadra di Italiano raddoppia al 15': Galabinov riceve al limite e allarga a Saponara che con un gran sinistro dai 20 metri infila il pallone sotto l'incrocio alla sinistra di Lopez. La Roma a questo punto reagisce, crea diverse occasioni e accorcia le distanze, su rigore al 42' con Pellegrini che va a terra spinto a terra da dietro da Ismajli Da dischetto lo stesso fantasista giallorosso non sbaglia e i giallorossi si portano 1-2. Nella ripresa al 66' incredibile occasione fallita dalla Roma: lancio sulla destra per Pedro che centra di prima per Mayoral che di controbalzo sinistro da due passi calcia di un soffio oltre la traversa. Al 72' la Roma pareggia: Mkhitaryan triangola al limite con Mayoral e poi con un morbido pallonetto di sinistro in diagonale scavala Krapikas in uscita. All'85' ancora una incredibile occasione fallita dalla Roma: su retropassaggio errato di Vignali si inserisce Mayoral che, solo davanti alla porta, calcia a fil di palo alla sinistra di Krapikas.

Iniziano i supplementari e arriva il patatrac. Si fanno espellere prima Mancini e poi Pau Lopez e nel secondo tempo supplementare arrivano i gol al 107' dell'ex Verde e poi al 119' ancora di Saponara con un perfetto pallonetto che batte Fuzato e regala i quarti allo Spezia. La Roma avrebbe comunque perso a tavolino per il sesto cambio effettuato.

La squadra combina quindi un altro pasticcio non solo in campo ma anche fuori visto che in nove contro undici sfrutta male gli slot delle sostituzioni. Dopo il caso Diawara, quindi, la squadra giallorossa va ancora contro il regolamento effettuando il sesto cambio ai supplementari della partita di Coppa Italia contro lo Spezia.