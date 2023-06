Roma, incendio in palazzo a Colli Aniene: 7 ustionati, 5 intossicati

Fiamme in via Edoardo d'Onofrio, lo stabile all'incrocio con largo Nino Franchellucci è in ristrutturazione

Un palazzo in ristrutturazione di sette piani è andato a fuoco intorno alle 14 in via Edoardo d'Onofrio in zona Colli Aniene, a Roma. Sul posto i vigili del fuoco e i poliziotti. Sette le persone ustionate, cinque quelle intossicate.

Anche altre persone, ora sotto controllo dei sanitari, sono rimaste coinvolte nell'incendio dello stabile all'incrocio con largo Nino Franchellucci. Sul posto 4 Aps, 2 Autobotti, 2 Autoscale, Carro Teli, Carro autoprotettori, più Capo turno e funzionario di servizio ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento.