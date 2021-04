Roma, incendio a Tor Cervara: alta colonna di fumo nero - Video

In fiamme un capannone. La densa nube di fumo nero sovrasta la zona e si vede anche in lontananza

Incendio a Roma, a Tor Cervara, in fiamme un capannone in via Licenza. Una densa nube di fumo nero sovrasta la zona e si vede anche in lontananza.

"#Roma, un’alta colonna di fumo è visibile dalle 12:50 nella zona di Tor Cervara - si legge in un tweet dei vigili del fuoco - In fiamme un capannone adibito a deposito di materiale vario, cinque le squadre #vigilidelfuoco impegnate nelle operazioni di spegnimento".