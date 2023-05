Roma, le ultime su Dybala e Smalling

Arrivano buone notizie per Mourinho dall'allenamento di rifinitura in vista della gara di ritorno in programma domani contro il Bayer Leverkusen.

Paulo Dybala e Chris Smalling hanno svolto l'intera seduta con i compagni, dunque dovrebbero essere a disposizione per tecnico portoghese contro i tedeschi.

La buona notizia si allarga, ovviamente, anche al Fantacalcio: a questo punto i due tornano a disposizione anche nella sfida di campionato in programma lunedì sera contro la Salernitana. Buone notizie anche sul fronte El Shaarawy: anche lui si è allenato in gruppo ed è pienamente recuperato.

Una freccia in più per Mourinho che potrà contare anche sul Faraone come soluzione offensiva.

Fantacalcio.it per Adnkronos