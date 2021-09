Roma, Massimo Lopez: "Inseguito da un cinghiale sotto casa"

Massimo Lopez racconta la sua incredibile avventura sotto casa a Roma. "Sono stato inseguito da un cinghiale" dice in un video su Instagram. "Sono andato a buttare l'immondizia nel cassonetto e l'animale mi ha puntato. L'ho visto proprio che mi guardava e, poi, si è messo a correre verso di me perché avevo un sacchetto. Sono scappato, lanciando il sacchetto nella spazzatura, ma non ci è entrato perché strabordava di rifiuti che sono lì da settimane con cattivo odore e altro". "E si chiedono perché ci sono i cinghiali, forse non bisognerebbe ammazzare loro ma qualcun altro. Lasciamo perdere, sono di buoni sentimenti" conclude, aggiungendo con un pizzico di amarezza, "che la tassa sui rifiuti la paghiamo tutti".