Roma, muore in rogo appartamento a Tivoli: fiamme partite da sigaretta

Un incendio è divampato la notte scorsa intorno alle 2 in un appartamento al terzo piano di uno stabile di edilizia popolare in via Bernini, a Tivoli. Nel rogo, che è partito dalla camera da letto, molto probabilmente appiccato da una sigaretta spenta male, è morta una donna con problemi di deambulazione che viveva da sola. La vittima è stata trovata a terra in corridoio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Tivoli Terme e i vigili del fuoco.

L'appartamento è stato sequestrato mentre sul corpo della vittima è stata disposta l'autopsia. Nel corso delle operazioni è stato evacuato l'appartamento al piano superiore ma l'edificio non ha riportato nessun danno strutturale.