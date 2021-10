Roma, scontro fra volante e tram: gravi due agenti

Trasportati in codice rosso al San Camillo

Incidente tra un tram '8' e una volante della polizia a Roma in Circonvallazione Gianicolense. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale del XII gruppo Monteverde. I due agenti sono stati trasportati entrambi in codice rosso all'ospedale San Camillo.

La conducente del tram, una donna di 40 anni, in stato di choc, è stata soccorsa sul posto e poi trasportata all'ospedale San Carlo di Nancy per accertamenti medici. Nessun passeggero del tram è rimasto ferito. Le pattuglie dei caschi bianchi sono tuttora impegnate negli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.