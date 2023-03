Roma, scontro tra due ultraleggeri: morti piloti Aeronautica

Due Siai Marchetti 208 di addestramento militare si sono scontrati in volo, poco dopo le 12, all'altezza di Guidonia Montecelio. Uno dei due velivoli è precipitato in mezzo alle case

Due ultraleggeri Siai Marchetti 208 di addestramento militare si sono scontrati in volo, poco dopo le 12, all'altezza di Guidonia Montecelio, a Roma. Un veivolo è precipitato in mezzo alla campagna, l'altro in prossimità dell'area residenziale. Morti entrambi i piloti. Sul posto i sanitari dell'Ares 118 e le forze dell'ordine. I piloti apparterrebbero, secondo quanto apprende l'Adnkronos, al 60esimo stormo dell'Aeronautica Militare. L'incidente sarebbe avvenuto durante una missione addestrativa con più aerei e i due si sarebbero toccati per motivi ancora da accertare.

Nello scontro, uno dei due velivoli è precipitato in mezzo alle case e sopra a una macchina. Non ci sono però, al momento, altri feriti. I Siai 208 precipitati sono velivoli ad elica utilizzati normalmente per il trasporto e traino alianti.