Roma, sgomberate case a San Basilio: trovata droga

Tre appartamenti in via Corinaldo, nel quartiere San Basilio a Roma, riconducibili alle famiglie Marando, Pupillo e Delle Fratte, sono stati sgomberati questa mattina. Le operazioni, scattate alle 6.38, sono state eseguite dalla Polizia, in collaborazione con il personale della Polizia Locale di Roma Capitale e Ater Roma. La Sala Operativa Sociale è presente sul posto ma non è stata attivata poiché gli occupanti non hanno manifestato esigenze assistenziali. Sono inoltre stati eseguiti controlli con un'unità cinofila antidroga, negli appartamenti di Pupillo e Marando. Nella tromba delle scale dell'appartamento di Marando sono stati rinvenuti hashish e cocaina, suddivisi giá in involucri, materiale da confezionamento e un bilancino.