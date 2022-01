Roma, sindaco Gualtieri designato 'progressista dell’anno' da fondazione Pse

Feps: "E' tra gli artefici del cambiamento in Italia". Il primo cittadino della Capitale: "Mai tante risorse Ue per attuare cambiamento, città in prima linea"

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri è stato designato come persona progressista dell’anno dalla Feps, fondazione del Partito Socialista Europeo. La notizia è stata data dalla presidente Feps Maria João Rodrigues nel corso del webinar di presentazione del Progressive Yearbook 2022.

Gualtieri, si legge sull'account twitter della Feps, è "uno degli artefici del progressivo cambiamento in Italia e, dalla sua precedente carica di ministro delle Finanze, ha svolto un ruolo di primo piano nella lotta alla recessione da Covid19 in Italia".

"Non abbiamo solo bisogno di riprenderci dallo shock della pandemia, abbiamo bisogno di attuare profondi cambiamenti economici, sociali e ambientali - ha detto Gualtieri in un video pubblicato sull'account Feps -Abbiamo risorse comuni senza precedenti e penso che le città siano in prima linea per sperimentare e implementare tali cambiamenti".