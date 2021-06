Roma, statua porchetta vandalizzata: verrà restaurata

Vernice rossa sulla statua della 'Porchetta' a Trastevere. La statua, una delle 8 opere del progetto Piazze Romane, al centro di numerose polemiche in questi giorni, è stata oggetto di vandalismo. "L'ennesimo atto di insofferenza", lo ha definito la presidente del I Municipio Sabrina Alfonsi che questa mattina ha partecipato alla rimozione della statua nel quartiere Trastevere a Roma.

"Il progetto delle piazze romane - ha spiegato Alfonsi - serviva per far esprimere i nostri ragazzi, noi italiani siamo troppo esterofili quando fuori dai nostri confini troviamo varie opere di diverso genere. Voglio fare i complimenti all'artista Longo, è stata l’unica opera che ha fatto discutere e quindi ha colto nel segno e non era un'opera volta a mitizzare la porchetta, l'artista infatti non ha ancora spiegato il significato".

"Voglio dire no alla violenza in qualsiasi forma, non è ammissibile fare gesti di questa intolleranza, noi oggi - conclude Alfonsi - rimuoviamo questa opera non per rimuoverla definitivamente ma per restaurarla".