Roma, ultras Stella Rossa bruciano striscione Fedayn - Video

Lo striscione capovolto dei 'Fedayn', storico gruppo della Curva Sud della Roma, e altri striscioni sono stati esposti dai tifosi della Stella Rossa in occasione della sfida di campionato con il Cucaricki, nella curva dei Delije, dove si posiziona il tifo più caldo del club serbo, e bruciati con i fumogeni. Lo striscione è stato esposto capovolto, come si usa fare per le conquiste ultras, accanto ad uno striscione che recita: "Avete scelto la compagnia sbagliata", in riferimento al gemellaggio dei Fedayn Roma con i Bad Blue Boys della Dinamo Zagabria.

Il drappo è stato rubato dopo Roma-Empoli ai Fedayn, in occasione della sfida dell'Olimpico dello scorso 4 febbraio, quando c'è stato un vero e proprio raid da parte degli ultras serbi nei pressi di Piazza Mancini, a pochi passi dallo stadio. Per questi fatti la procura di Roma ha aperto un'inchiesta per rissa e porto di arma impropria. Un atto quello dello stadio di Belgrado che rischia di infiammare ulteriormente gli animi anche in considerazione del gemellaggio tra i tifosi del Napoli e quelli della Stella Rossa.