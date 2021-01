Rotondi: "Leale a Berlusconi, ma non seguirò Salvini"

(Adnkronos)

Gianfranco Rotondi leale nei confronti di Silvio Berlusconi ma, avverte, dopo le elezioni non seguirà Matteo Salvini. "Sono stato eletto a Pescara in una lista denominata ‘Berlusconi presidente'. La gente - afferma il presidente della Fondazione Dc e vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera - ha votato per Silvio, mica per me. Adesso non è che io voto di testa mia e mi metto a fare il fenomeno nel palazzo di Montecitorio. Alle elezioni di giugno è diverso: con Salvini a capo di una coalizione sbilanciata a destra, assumerò una iniziativa politica - peraltro già pronta - di segno opposto".

"Non sottovalutate la forza dei miei argomenti politici, culturali e religiosi: potrei convincere anche il presidente Berlusconi -aggiunge- ad una avventura nuova che elezioni improvvise renderebbero entusiasmante come la discesa in campo del 1994. La lista che formeremo sarà il primo partito italiano".