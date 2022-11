Rovagnati, un Qr Code che traccia prodotti: "Trasparenza per consumatori"

Sugli affettati Borgo Rovagnati e Naturals tutte le informazioni da allevamento animali a produzione, fino ai suggerimenti per il consumo in casa

Sostenibilità e trasparenza a portata di clic. E' la ricetta di Rovagnati, che ha implementato un nuovo sistema di tracciabilità attraverso un Qr Code sulle confezioni delle due linee di Affettati Borgo Rovagnati e Naturals, che renderà disponibili ai consumatori tutte le informazioni relative al prodotto: l’allevamento degli animali, la provenienza e il trattamento delle materie prime, la produzione e la lavorazione del prodotto finale, fino ai suggerimenti per il consumo in casa.

"Il lancio del nuovo sistema - spiega all'AdnKronos Gabriele Rusconi, managing director e board member di Rovagnati - si inserisce pienamente all’interno di un più ampio progetto strategico di corporate social responsibility chiamato Rovagnati Qualità Responsabile, lanciato dall’azienda già nel 2017. Per noi 'Qualità responsabile' significa produrre salumi buoni, sani e giusti, che nascono da un impegno trasversale che si concretizza nel supporto alle comunità, nel rispetto del benessere animale, nella nutrizione consapevole e nella riduzione del nostro impatto ambientale. L’azienda ha strutturato questo programma partendo dai valori e dagli impegni che erano da sempre nel proprio Dna per adattarli adesso alle esigenze di consumatori, clienti e stakeholder. Lavoriamo in completa trasparenza per offrire salumi preparati con la massima cura e la tecnologia ci aiuta a raccontare questa missione".

Il nuovo sistema di tracciabilità, studiato per garantire trasparenza ai consumatori e dare evidenza delle politiche di animal welfare e alle pratiche di allevamento adottate da Rovagnati, permetterà a chiunque di visionare attraverso il proprio smartphone una carta di identità del prodotto, dal'origine e razza dell’animale al luogo dell’allevamento, passando per peso e data di selezione, dieta seguita dall’animale, approccio farmacologico e pratiche di allevamento rispettate. E ancora il luogo, data e durata di stagionatura, la lavorazione, l'affettamento e il confezionamento, l'atmosfera della vaschetta. Tramite la scansione sarà disponibile consultare anche una sezione con ricette e suggerimenti.

"Il progetto ha richiesto un tempo di implementazione complessivo di circa un anno - sottolinea Rusconi - e ha coinvolto tutte le funzioni aziendali: Marketing, Industrial, Procurement, Qualità, It, per citarne solo alcune. Un team interfunzionale ha coordinato lo sviluppo del sistema in ogni suo aspetto e oggi il progetto è entrato a far parte della nostra operatività quotidiana". L'iniziativa potrebbe presto essere estesa ad altri Paesi che già conoscono le linee coinvolte, Borgo Rovagnati e Naturals. "A partire da queste due gamme che si distinguono per una forte brand positioning - annuncia Rusconi - vorremmo in futuro consolidare questo progetto estendendolo anche a più linee".

L’implementazione del nuovo sistema di tracciabilità guarda anche oltre i confini nazionali. "La Francia, uno dei nostri mercati europei principali - evidenzia Rusconi - è coinvolta nel progetto di tracciabilità già dalla fase di lancio con la linea Naturals che negli anni ha consolidato la propria posizione su un mercato in cui clienti e consumatori si dimostrano sempre più attenti a prodotti sostenibili e senza nitriti (un’innovazione di ricerca e sviluppo che ci vede impegnati da anni)". In generale, conclude, "l’espansione all’estero è una delle priorità della strategia di sviluppo di Rovagnati che a oggi è presente in oltre venti Paesi con un fatturato estero che pesa il 10% circa sul totale ed è in costante crescita".